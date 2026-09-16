أول تعليق من الزمالك عقب الفوز الصعب على غزل المحلة: 3 نقاط مهمة نعود بها

احتفل نادي الزمالك بالفوز الصعب الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم على حساب غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من احتفال الفريق، وعلق عليها: «إنهاء هادئ من المكان. نهاية المباراة، 3 نقاط هامة نعود بها من المحلة الكبرى».

وحقق الزمالك الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد غزل المحلة، ليحصد الفريق الأبيض 3 نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويأتي سيراميكا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة، وفقًا لترتيب المسابقة بعد مباريات الجولة الخامسة.