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أخبار العالم

تونس.. إرجاء الإعلان عن تشكيلة الحكومة.. و"النهضة" تلوح بإسقاطها

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:20 م
الرئيس التونسي وإلياس
الرئيس التونسي وإلياس الفخاخ
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رحيم يسري
التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مع إلياس الفخفاخ وتقرر إرجاء الإعلان عن التشكيل الحكومية الى يوم غد السبت.

وأكدت الرئاسة التونسية، في بيان، أن قيس سعيد، اتفق رئيس الوزراء المكلف على إرجاء الإعلان عن التشكيل الحكومي إلى يوم السبت.

وقال الفخاخ عقب اللقاء إنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف تقرر إرجاء الإعلان عن التشكيلة الى يوم غد السبت وذلك لمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة. 

من جانبها أشارت حركة النهضة ممثل حركة الإخوان في تونس إلى أن الحكومة التي اقترحها إلياس الفخفاخ "لا يمكن أن تحظى بثقة النهضة"، قائلة إن التشكيلة التي قدمها "ليست لها حظوظ لتنجح وسيكون مصيرها الفشل".

وألمح  رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إلى إمكانية سقوط الحكومة، وهو ما يعني حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة، مؤكدا أن النهضة لا تخشى هذا السيناريو.
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