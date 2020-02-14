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أخبار البلد

أحمد موسى: صور الرئيس السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في قلب الدوحة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:19 م
شيكابالا يرتدى تيشرت
شيكابالا يرتدى تيشرت يحمل صورة الرئيس فى الدوحة
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انفرد الإعلامي أحمد موسى بنشر عدد من صور لاعبى نادى الزمالك فى قطر، حيث ظهروا فى العاصمة الدوحة وهم يرتدون تيشرتات تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر أحمد موسى، الصور وكتب عليها: «صور الرئيس السيسي علي تيشيرتات لاعبي الزمالك في قلب الدوحة».

وحقق نادي الزمالك، بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد اكتساحه نادي الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب نادي الغرافة بقطر.

وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول، ليضيف أيمن بن شرقي الهدفين الثاني والثالث، ليؤمن فوز الفريق الأبيض بالبطولة الإفريقية والتي غابت عن الفريق لمدة 17 عامًا.

ورفع الزمالك رصيده من بطولة كأس السوبر للبطولة الرابعة في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، بعد النادي الأهلي ، والذي يملك الرقم القياسي لعدد بطولات كأس السوبر بـ 6 بطولات، ومتخطيًا نادي مازيمبي الكونغولي والذي حقق 3 بطولات.

وحصد الزمالك البطولة في أعوام 1994، 1997، 2003.

أحمد موسى: صور الرئيس السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في قلب الدوحة
أحمد موسى: صور الرئيس السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في قلب الدوحة
أحمد موسى: صور الرئيس السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في قلب الدوحة
أحمد موسى: صور الرئيس السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في قلب الدوحة
أحمد موسى: صور الرئيس السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في قلب الدوحة
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