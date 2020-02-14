AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة حمدي: أمريكا تنفق 237 مليار دولار سنويا على مرض السكر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:14 م
الدكتور أسامة حمدي
الدكتور أسامة حمدي
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكر بجامعة هارفارد، ومدير برنامج السمنة المرضية، إنه بحسب دراسة علمية تقول إن انخفاض الوزن يقلل من الإصابة بمرض السكر بنسبة 58% عن الآخرين، مشيرا إلى أن هناك 2800 بحث علمى سنويا عن مرض السكر.

وأشار أستاذ السكر بجامعة هارفارد، خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "مرض السكر كاف لإفلاس ميزانيات الدولة، موضحا: "الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنويا 237 مليار دولار".

وأشار إلى أن السبب الأول للفشل الكلوي هو مرض السكر، فضلا عن كونه يصيب المريض بالعمي فى حالة وصوله لدرجة عالية.

ونوه أستاذ السكر بجامعة هارفارد، إلى أن تقليل استخدام السكر بنسبة 20% يساهم في تخفيض الوزن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها العطش.. أعراض مرض السكري لدى الأطفال

معلومات جديدة لا يعرفها الكثيرون.. أبرز الدراسات الطبية ٢٠١٩ عن مرض السكر.. علامات مبكرة تنذر بإصابة الأطفال.. أجهزة رياضية تعالجه خلال 42 يوما.. والتخلص من الوزن الزائد يساعد على سرعة الشفاء

10 طرق لحماية نفسك من الإصابة بمرض السكر

دراسات اليوم.. فوائد نوم المتزوجين في أسَرّة منفصلة.. والسيدات كبار السن عليهن الحذر من تناول الحلويات.. والخبز الأبيض يتسبب فى الأرق.. وتأثير الطفرات الجينية للآباء على إصابة الأطفال بالتوحد

د. محمود جلال يكتب: في سبيل مشروع قومي للاستثمار في الابتكار 4

أستاذ كبد يحذر: السمنة مرض يهاجم الأطفال ومرضى السكرى.. فيديو

ترشيحاتنا

الفرق بين المصاب الفعلي بالكورونا وحامل الفيروس.. طبيب أمراض صدرية يوضح

bein sports تحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي على القناة المفتوحة

بعد تصدرها تويتر..السعودية تعلن العثور على الطالبة لين الأحمري

أحمد موسى: صور الرئيس السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في قلب الدوحة

دينا الشربيني تتألق مع عمرو دياب في عيد الحب بإطلالة ساحرة

موقف طريف.. إعلامي يقاطع حفل عيد الحب باستاد القاهرة ليهنئ الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهيرالزمالك بالغربية يحتفلون بالفوز بالسوبر الأفريقي.. صور

شاهد.. معاناة سيدة تعيش برفقة 130 قطة في شقة واحدة منذ سنوات

شاهد.. لاعبو الزمالك يتسلمون الميداليات الذهبية.. وشيكابالا يرفع الكأس