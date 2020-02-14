أسامة حمدي: أمريكا تنفق 237 مليار دولار سنويا على مرض السكر

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكر بجامعة هارفارد، ومدير برنامج السمنة المرضية، إنه بحسب دراسة علمية تقول إن انخفاض الوزن يقلل من الإصابة بمرض السكر بنسبة 58% عن الآخرين، مشيرا إلى أن هناك 2800 بحث علمى سنويا عن مرض السكر.





وأشار أستاذ السكر بجامعة هارفارد، خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "مرض السكر كاف لإفلاس ميزانيات الدولة، موضحا: "الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنويا 237 مليار دولار".





وأشار إلى أن السبب الأول للفشل الكلوي هو مرض السكر، فضلا عن كونه يصيب المريض بالعمي فى حالة وصوله لدرجة عالية.





ونوه أستاذ السكر بجامعة هارفارد، إلى أن تقليل استخدام السكر بنسبة 20% يساهم في تخفيض الوزن.