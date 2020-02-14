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تعليم

جائزة مليون جنيه.. تفاصيل مسابقة الـ30 كتابا للطلاب والمعلمين في المدارس والجامعات

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:21 م
ياسمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن تفاصيل مسابقة اقرأ 30 كتابا للمدارس والجامعات (الطلاب - المعلمين) في إطار إطلاق المشروع القومي للقراءة والتي تقدر الجائزة الأولى فيه مليون جنيه.

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إطلاق المشروع القومى للقراءة والذي تقدر الجائزة الأولى فيه بــ مليون جنيه.

وقال وزير التربية والتعليم ، إنه وفقا لضوابط المشروع القومي للقراءة ، فلا بد وأن يقرأ الطالب المشارك ما لا يقل عن 30 كتابا، لافتًا إلى أن بعض الجوائز تصل إلى 50 و100 ألف.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن المشاركة في المشروع القومي للقراءة ، متاحة لكل من طلاب المدارس والجامعات والمعلمين، وسيكون بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة. 

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن المشروع القومي للقراءة والذي تقدر جائزته الأولى بـ مليون جنيه يعتبر دفعة للأمام لتحسين اللغة لدى الطلاب.


وأوضحت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فكرة تقديم حوافز مالية للطلاب لتشجيعهم على القراءة والاطلاع جيدة وستعمل على خلق روح التنافس بين الطلاب مما يؤدي إلى اكتسابهم الثقافة ومهارات القراءة التي كادت أن تذهب أدراج الريح.


وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن صاحبة الفكرة في هذه المسابقة دولة الإمارات، مؤكدة على أنها قامت بالمطالبة بتنفيذها في مصر فور تنفيذها في الإمارات مما تحمل من فوائد كبيرة ستصب في صالح التلاميذ.
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