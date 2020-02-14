جائزة مليون جنيه.. تفاصيل مسابقة الـ30 كتابا للطلاب والمعلمين في المدارس والجامعات

تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن تفاصيل مسابقة اقرأ 30 كتابا للمدارس والجامعات (الطلاب - المعلمين) في إطار إطلاق المشروع القومي للقراءة والتي تقدر الجائزة الأولى فيه مليون جنيه.





أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إطلاق المشروع القومى للقراءة والذي تقدر الجائزة الأولى فيه بــ مليون جنيه.





وقال وزير التربية والتعليم ، إنه وفقا لضوابط المشروع القومي للقراءة ، فلا بد وأن يقرأ الطالب المشارك ما لا يقل عن 30 كتابا، لافتًا إلى أن بعض الجوائز تصل إلى 50 و100 ألف.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن المشاركة في المشروع القومي للقراءة ، متاحة لكل من طلاب المدارس والجامعات والمعلمين، وسيكون بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.





جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



