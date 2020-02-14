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رياضة

بعد الفوز على الترجي .. جماهير الزمالك تخطف "عريس من عروسته" بالمهندسين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:41 م
بعد الفوز علي الترجي
بعد الفوز علي الترجي ..شاهد جماهير الزمالك تخطف عريس من عروس
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حسام الفقي
احتفل العشرات من جماهير ومشجعي نادي الزمالك  بالفوز بالسوبر الأفريقي على حساب فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونزل جماهير الزمالك، الى الشوارع القريبة من النادي ومنها شارع  البطل احمد عبد العزيز بالمهندسين، وجابوا الشوارع رافعين أعلام نادي الزمالك مرددين الهتافات التي تعبر عن فرحتهم بتتويج فريقهم بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.


كما قام عدد من الشباب بتنظيم مسيرة بالسيارات بشوارع المهندسين للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بفوز الزمالك على حساب نادي الترجي التونسي ووافقوا عريسا بعيدا عن عروسته للاحتفال بالنصر.
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