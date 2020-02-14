بعد الفوز على الترجي .. جماهير الزمالك تخطف "عريس من عروسته" بالمهندسين

احتفل العشرات من جماهير ومشجعي نادي بالفوز بالسوبر الأفريقي على حساب فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الزمالك بالفوز بالسوبر الأفريقي





ونزل جماهير الزمالك، الى الشوارع القريبة من النادي ومنها شارع البطل احمد عبد العزيز بالمهندسين، وجابوا الشوارع رافعين أعلام نادي الزمالك مرددين الهتافات التي تعبر عن فرحتهم بتتويج فريقهم بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.







