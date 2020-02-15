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توك شو

أمير كرارة: بحب أكل المحشي بالعيش البلدي

السبت 15/فبراير/2020 - 07:16 ص
كرارة
كرارة
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان عمرو يوسف، أن أحد أصدقائه اقترح عليه عمل «ماسك» للوجه، قبل حضور أحد المهرجانات الفنية. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية « أون اي»، والذي يقدمه « أمير كرارة»،  أن الماسك تسبب في حدوث التهابات في وجهه؛ لدرجة أن البعض قال إنه مريض ويتعاطى الكورتيزون، لافتا إلى أن وجهه حساس جدا، وتحدث له التهابات من أقل شئ.

وتحدث كرارة عن سفرية له مع عمرو يوسف، وكيف كان شرها في الأكل، لدرجة أنه كان يأكل ساندويتشات غريبة، منها "كنافة بالجبنة بعيش فينو" واشياء اخري؛ مرددا: «عمرو دبابة في الأكل، الله يكون في عون كندا» . 

وأوضح كرارة، أن أغرب أكله تعلمها عن والدته هي «اكل المحشي بالعيش البلدي».
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