أخبار الزمالك.. الأبيض بطلًا للسوبر.. وتعليقات نارية من مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك أهمها الآتي:





تغلب فريق الزمالك على الترجي بنتيجة ٣_ ١ في المباراة التى أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.













قام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالاتصال هاتفيا بـ اسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك بقطر لتوجيه التهنئة لهم والجهاز الفني واللاعبين بالفوز ببطولة كأس السوبر الافريقي.













قصف عبدالله جمعة نجم نادي الزمالك جبهة الأهلاوية خلال احتفاله التتويج بكأس السوبر الأفريقي الذي حققه الزمالك على حساب الترجي التونسي على طريقته الخاصة قائلا: "اضرب يا بدري للتعبير عن فرحته".













احتفل العشرات من جماهير ومشجعي نادي الزمالك بالفوز بالسوبر الأفريقي على حساب فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.













هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم المصري.













كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خطته لهز الثقة في نفوس لاعبي الترجي التونسي، قبل مواجهة الأبيض، في السوبر الإفريقي، الذي توج به نجوم 100 عقبة اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه بالمباراة بنتيجة 3-1.







