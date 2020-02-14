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رياضة

اضرب يا بدري.. عبدالله جمعة يقصف جبهة الأهلاوية بعد الفوز بالسوبر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:23 م
حسن العمدة
قصف عبدالله جمعة نجم نادي الزمالك جبهة الأهلاوية خلال احتفاله التتويج بكأس السوبر الأفريقي الذي حققه الزمالك على حساب الترجي التونسي على طريقته الخاصة قائلا: "اضرب يا بدري " للتعبير عن فرحته".
وجاءت مقولة "اضرب يا بدري" لعصام الشوالي أثناء تعليقه على مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي نسخة 2018 لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق نادي الزمالك، بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد اكتساحه نادي الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب نادي الغرافة بقطر.

وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول، ليضيف أيمن بن شرقي الهدفين الثاني والثالث، ليؤمن فوز الفريق الأبيض بالبطولة الإفريقية والتي غابت عن الفريق لمدة 17 عامًا.

ورفع الزمالك رصيده من بطولة كأس السوبر للبطولة الرابعة في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، بعد النادي الأهلي ، والذي يملك الرقم القياسي لعدد بطولات كأس السوبر بـ 6 بطولات، ومتخطيًا نادي مازيمبي الكونغولي والذي حقق 3 بطولات.

وحصد الزمالك البطولة في أعوام 1994، 1997، 2003.



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