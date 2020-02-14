AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني بعد الفوز بالسوبر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:37 م
مرتضي منصور وعمرو
مرتضي منصور وعمرو الجنايني
Advertisements
حسن العمدة
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم المصري. 

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك "عمرو الجنايني لم يقم بتهنئة الزمالك بعد الفوز بالسوبر الإفريقي".

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحاته: "(ليه الغل ده)، فرج عامر ومحمد مصيلحي رئيسا نادي سموحة والاتحاد السكندري، أرسلا تهنئتهما بعد التتويج باللقب".

وكان الزمالك بطل الكونفدرالية، قد توج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بطل دوري الأبطال، بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-1، بالمباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة القطرية "الدوحة". 

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي بالسوبر المحلي في دبي الأسبوع المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد سفر بعثة الزمالك إلى قطر لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي

السوبر الإفريقي .. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر للدوحة| فيديو

السوبر الأفريقي يغازل الفارس الأبيض

موعد الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى

الزمالك يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا السوبر الأفريقي

موعد المؤتمر الصحفى الخاص بكارتيرون للحديث عن لقاء الترجى بقطر

ترشيحاتنا

أشرف بنشرقي يهين دفاع الترجي ويسجل الهدف الثاني للزمالك

اضرب يا بدري.. عبدالله جمعة يقصف جبهة الأهلاوية بعد الفوز بالسوبر

شاهد.. لاعبو الزمالك يتسلمون الميداليات الذهبية.. وشيكابالا يرفع الكأس

الحكم يلغي هدفا للترجي في شباك الزمالك

تسبب الوفاة.. هاني الناظر يحذر من انتشار لعبة خطيرة في المدارس

بعد أخبار ارتباطها بـ علي غزلان.. منة عرفة بـ الفستان الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهيرالزمالك بالغربية يحتفلون بالفوز بالسوبر الأفريقي.. صور

شاهد.. معاناة سيدة تعيش برفقة 130 قطة في شقة واحدة منذ سنوات

شاهد.. لاعبو الزمالك يتسلمون الميداليات الذهبية.. وشيكابالا يرفع الكأس