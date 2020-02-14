مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني بعد الفوز بالسوبر

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم المصري.





وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك "عمرو الجنايني لم يقم بتهنئة الزمالك بعد الفوز بالسوبر الإفريقي".





وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحاته: "(ليه الغل ده)، فرج عامر ومحمد مصيلحي رئيسا نادي سموحة والاتحاد السكندري، أرسلا تهنئتهما بعد التتويج باللقب".





وكان الزمالك بطل الكونفدرالية، قد توج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بطل دوري الأبطال، بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-1، بالمباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة القطرية "الدوحة".





ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي بالسوبر المحلي في دبي الأسبوع المقبل.



