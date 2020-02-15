استشاري وبائيات: مصر قادرة على التعامل مع حالات فيروس كورونا ولا داعى للذعر.. فيديو





وأكد الدكتور أمجد الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة " دي ام سي" أن هناك قدرة فى مصر على التعامل مع اكتشاف حالات فيروس كورونا ولا يوجد أى داعى للذعر لدى المواطنين بعد ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا فى مصر.





وتابع استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".





وأوضحت الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا" بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية.

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية إننا نقوم مع وزارة الصحة بعمل كافة الإجراءات المتبعة للتعامل مع أى حالة قد تصاب بفيروس كورونا .