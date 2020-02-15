بـ فستان من النحاس.. ميرنا وليد تتألق في جلسة تصوير عيد الحب

تألقت الفنانة ميرنا وليد، فى أحدث جلسة تصوير لها بمناسبة عيد الحب، فى kabonga بمدينة الرحاب وهى جلسة تصوير مختلفة من حيث الفكرة والتنفيذ.





وشارك فى جلسة التصوير مصمم الأزياء محمد نور، والمصور عمرو فارس، وخبيرة التجميل شيريهان حلمي، ومصفف الشعر حسين علام.





ارتدت ميرنا وليد فستانا من تصميم مصمم الأزياء محمد نور وهو مختلف حيث أن الفستان مستوحي من العصر الروماني •مصنوع من الحرير الأبيض المطعم بتفاصيل من النحاس.





وجرى تصنيع الجزء العلوي من الفستان من النحاس المطروق يدويا واستغرق تصنيع هذا الجزء النحاسي أكثر من شهر من العمل اليدوي.





واعتمد في تنفيذ الفستان علي انسدالية الشيفون وقصة ضيقة عند الصدر من النحاس التي تعود بمرتديها الي الحقبة الرومانية القديمة.





وكانت عدسة المصور عمرو فارس الذى تألقت معه ميرنا وليد فى جلسة تصوير الموسم الماضى لها تأثير عميق بزوايا الكادرات والتى اعتمدت بشكل كبير على المكان الذى تم التصوير به.





وكان لخبيرة التجميل شيريهان حلمى تأثيرا فى إظهار جمال ميرنا وليد اللافت للنظر حيث اعتمدت على أحدث أنواع المكياج.





وتألق مصفف الشعر حسين علام فى جلسة تصوير بأحدث الصيحات التى تم إستخدامها أثناء جلسة التصوير.



