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فن

آمال ماهر تشعل حفل عيد الحب بـ دويتو مع تامر عاشور

السبت 15/فبراير/2020 - 12:20 ص
امال ماهر تشعل حفل
امال ماهر تشعل حفل عيد الحب بـ دويو مع تامر عاشور
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محمد نحلة
اشعلت الفنانة أمال ماهر حفلها الغنائي بمناسبة "عيد الحب" والذي تحييه في أحد فنادق بالتجمع الخامس.

وقدمت أمال خلال الحفل باقة من أروع أغانيها مثل حبيبي اللي رسمته، إلى جانب أغاني ألبومها الجديد "اصل الاحساس"، وأغاني ألبومها الجديد.

وحرصت امال على تقديم الشكر للمايسترو هاني فرحات، معبره عن سعادتها يالحفل وقالت  "انا متوترة ولاتعرف الحديث اما الجمهور في تلك المناسبات وتمنت ان يستمتعوا معها بالحفل.

وضمت امال اليها تامر عاشور ليغنوا سويا على المسرح اغنيتها "قالوا بالكتير كام يوم" وهي من ألحانه، ومن كلمات الشاعر نادر عبدالله.

وكانت طرحت أمال صباح اليوم الجمعة، أغنيتها الجديدة"متسبنيش" بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان نادر عز وتوزيع نادر حمدي.

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