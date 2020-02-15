اتبعها فورا ..الإسعافات الأولية عند التعرض لأزمة قلبية

يصطدم الكثير بحدوث ألم فى الصدر، ويجهل البعض أنها علامات الإصابة بأزمة قلبية وتخلتف من شخص لآخر ومن رجل لسيدة، ولكن تظل هناك بعض الأسعافات الأولية التي على كل شخص أتباعها بأسرع وقت وعلى الفور لإنقاذ حياة وتتمثل فيما يلي :









كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ،عن أعراض الجلطة القلبية في الرجال والتى تتمثل فيما يلي :





ذبحة ووجع شديد يوصف كأنه طعنة سكين أو تشريح وتمزيق بمشرط أو حجر جاثم علي الصدر وعدم ارتياح في الصدر مع ضيق شديد في التنفس وغرق غزير وربما غثيان وقيء أحيانا حموضة في المعدة وحرقة شديدة كأنه ارتجاع في المريء وأحيانًا كأن شخصا يخنقه في رقبته ليذبحه.





وفي السيدات تكون الأعراض أقل نمطية: وأقل حدة وربما تنحصر في نهجان بسيط وغثيان وأوجاع في الفك السفلي.





ونصح " عميد معهد القلب السابق " عند حدوث الأزمة القلبية بهذه الأسعافات الأولية على الفور والتي تشمل الأتي :





تناول ٤ اقراص اسبرين أطفال.





٤ أقراص كلوبيدوجريل.





قرص نيترات تحت اللسان أو لصقة نيترات على الصدر.



