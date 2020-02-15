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تعليم

تعرف على آخر موعد للالتحاق بالبرنامج المشترك بين المجر ومنظمة الفاو

السبت 15/فبراير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح وزارة الزراعة المجرية (إدارة شئون الاتحاد الأوروبي) باب التقدم للبرنامج المشترك بين المجر ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).


وذلك للحصول على درجة الماجستير في المجالات الأتية: (أمن الغذاء وهندسة الجودة بجامعة استفان زينت المجرية – علم النبات بجامعة استفان زينت المجرية - تغذيه الحيوان وسلامة الأعلاف بجامعة كابوسفار المجرية)، ويشترط الدراسة باللغة الإنجليزية.

على أن يكون آخر موعد للتقدم 28 فبراير 2020، على أن يتم إرسال كافة أوراق الترشيح باللغة الإنجليزية من خلال البريد الإلكتروني لمنظمه الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهو:

[email protected]

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1257432/

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