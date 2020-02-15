وزير الخارجية يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة أكدت على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق، مضيفا أن كان هناك توافق بين الدول على العناصر التي يجب أن يتضمنها الاتفاق.





وأضاف سامح شكري خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجانب الأمريكي استمع إلي رؤى الدول الثلاث ووافقوا على صياغة الاتفاق النهائي بمكونيه الفني والقانوني لسد النهضة وطرحه في غضون أسبوع.





وتابع وزير الخارجية ، أنه لا يوجد حديث عن خلافات أو ملاحظات جوهرية في صياغة الاتفاق بشأن السد وكافة الملاحظات شكلية، وبمجرد الاتفاق أو عدمه، سيتم عقد جلسة أخيرة لمناقشة الأمور الخلافية.





وأوضح سامح شكري، أن الاتفاق النهائي لسد النهضة سيكون به نصوص تراعي مصالح مصر المائية وتحقيق أهداف إثيوبيا للتنمية.



