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سامح شكري: تم وضع الأسس القانونية لمفاوضات سد النهضة.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:19 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد حليم قنديل

 قال سامح شكري وزير الخارجية، إن نقل عناصر سورية لليبيا خرق لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ويزيد من حدة التوتر.

 

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن القوة الإفريقية المشتركة مهمتها التصدي للإرهاب فى المنطقة.

 

وتابع وزير الخارجية، أن هناك توافقا أفريقيا على رفض التدخلات الخارجية فى الشؤون الليبية، مضيفا أن ما يحدث من التدخلات التركية غير مقبول نهائيا.

 

وأوضح سامح شكري، أنه ليس هناك حل عسكري فى ليبيا وإنما هناك حل سياسي من خلال حوار ليبي – ليبي.

 

وأِشار إلى أن مصر تقدم على فترة مهمة فى مفاوضات سد النهضة وأنه تم وضع الأسس القانونية فى الأسبوع الماضى التى تحكم الاتفاق في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أنه يأمل أن تكون تلك الجولة الأخيرة للوصول إلى اتفاق يحقق المصالح للدول الثلاث.

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