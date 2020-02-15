وتم تجديد التأكيد على هذه الرغبة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمفوض الأوروبي للتجارة، فيل هوجان، وذلك بمناسبة لقائهما الأول منذ تقلد الجهاز التنفيذي الأوروبي لمهامه في ديسمبر الماضي.





وقال هوجان، في تصريح عقب هذه المباحثات التي جرت، بحضور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رحو "لقد ناقشنا سبل إعادة إطلاق المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في التجارة ومجالات أخرى. وتم الاتفاق على المضي قدما في هذا المسار".





وعبر المفوض الأوروبي، الذي يعتزم زيارة المملكة قريبا، عن استشرافه لإحراز أوجه تقدم في عدة مجالات للتفاوض بهدف تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.





وأعرب عن ارتياحه لمستوى وجودة التعاون بين الجانبين، معبرا عن أمله في تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر، لاسيما من خلال تفعيل اتفاقية تجارة حرة عميقة وشاملة.





ومن جانبه، أوضح العلمي أن مباحثاته مع المفوض الأوروبي شملت عدة مواضيع تتعلق بالشراكة بين أوروبا والمغرب.



