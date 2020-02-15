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أخبار العالم

ترودو: نطالب بتحقيق دولي مستقل حول إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية

السبت 15/فبراير/2020 - 06:16 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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أحمد قاسم
طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الجمعة بإجراء تحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني في طهران.

وقال ترودو على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "الوعد الذي قطعته للكنديين هو إيجاد الإجابات وضمان أن تنخرط إيران في تحقيق شامل مع المجتمع الدولي لمحاسبة المسئولين. هذا هو هدفي".

وسبق أن رفع حقوقيون كنديون دعوى قضائية جماعية ضد إيران طالبوا فيها السلطات الإيرانية بدفع 1.1 مليار دولار تعويضا لأسر ضحايا الكارثة التي أودت بحياة 176 شخصا في 8 يناير الماضي، كان معظمهم من مواطني إيران وكندا، حيث ترجح الدعوى "أن تحطم الطائرة كان عملا إرهابيا متعمدا ومقصودا".
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