ترودو: نطالب بتحقيق دولي مستقل حول إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية

طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الجمعة بإجراء تحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني في طهران.





وقال ترودو على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "الوعد الذي قطعته للكنديين هو إيجاد الإجابات وضمان أن تنخرط إيران في تحقيق شامل مع المجتمع الدولي لمحاسبة المسئولين. هذا هو هدفي".



