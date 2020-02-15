بطل خارق.. طفل 5 سنوات ينقذ عائلتين من حريق ضخم

لم يكن الأبطال الخارقون دومًا من الكبار والمراهقين فبعض الأطفال لا يعرفون ماذا يعني الخوف وما قد تكون عليه النيران، إنهم خارقون بالفطرة، فقد استطاع طفل أمريكي صغير إنقاذ جميع أفراد عائلته من حريق هائل.

تمكن الطفل «نوح وودز» لم يتجاوز الـ5 سنوات من عمره أن ينقذ 7 أشخاص وكلب من الموت عندما استيقظ ليجد النيران قد أحاطت بهم من كل جانب فأسرع لإنقاذ أخته البالغة من العمر عامين فقط حيث كانت نائمة في نفس الغرفة وبسرعة بديهة استطاع الطفل إخارجها من النافذة.

كان الحريق قد وقع نتيجة لماس كهربائي أصاب منزل الطفل ومنزل عمه المجاور لهم في ولاية جورجيا، ولم يجد الطفل أمامه سوى الفطرة التي جعلته بطل خارق يتحدى سوبر مان، فبعدما أنقذ أخته من الحريق استطاع إنقاذ كلبه أيضًا بإخراجه من المنزل وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

لم يتمالك الطفل ذو الخمسة سنوات فقط نفسه برؤية النيران تنشب في منزل عمه المجاور والذي يقطن فيه جده وباقي أفراد العائلة، فطار إليهم ليوقظهم وينبههم إلى أن الحريق التهم المنزلين ليتمكنوا من الخروج فورًا قبل وقوع الموت المحقق.

وبهذا أنقذ البطل الخارق الصغير 7 أشخاص من الموت في الحريق، حتى جاءت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران الهائلة، عبر جده عن فخره به قائلًا: "كدنا نموت محترقين دون أن نشعر، لكن حفيدي أنقذ حياتنا كلنا".



