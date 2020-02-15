ويسكي وساعات روليكس.. بالصور أغرب جنازة لـ توأمين انتحرا بعد عيد ميلادهما بأسبوعين

خرج المئات من البريطانيين لتشييع جثماني شقيقين ولدا في نفس اللحظة وقررا بعد 32 عامًا الموت سويًا عن طريق الانتحار ممسكين بأيدي بعضهما بعد أيام من الاحتفال بعيد ميلادهما، وذلك بعدما حققا شهرة واسعة بالظهور في برنامج بريطاني، وقد كانت جنازتهما فخمة وغريبة.





خرج الجثمانيين متتابعين الأخ الأكبر «جو سميث» ثم توأمه «بيلي» من خلفه على عربتين باللون الأبيض تجرهما الخيول البيضاء كالعرسان في يوم الزفاف، وقد تجمهر المواطنين على الطرقات لتشييعهم وتصوير الجنازة الفخمة.





كانت باقات الورود التي وضعت حول قبري التوأمين عبارة عن أشكال لزجاجات ويسكي وساعات روليكس فضية وذهبية، وهي أشياء كان يفضلها الأخوين اللذان ظهرا كنجمين في البرنامج تليفزيون الواقع My 4 Fat Gypsy Wedding.





بكى الكثيرون نجمي الشاشة الشابين وتهافتوا على نعوشهم ليقبلوها بتوديع حار وقلوب مفطورة، وذلك بعدما خرجت الجنازة من منزل جدتهما الذي يعيشون فيه معها.





ترك جو زوجته وابنه الرضيع خلفه، ولم يأبه التوأمين لأي شئ كان عندما فكرا في قتل أنفسهما بل وجدوا بجانبهما مذكرة انتحار كتبوها قبل الموت، حيث عثر عليهما أحد الأقارب في ممر بمزرعة للعائلة في مدينة سيفينوكس.





وضع الأحباء والأقارب الهدايا الثمينة والورود المزينة حول قبري الشابين وتم تشغيل أغانيهما المفضلة بعد دفنهما، وقد كانت هذه أغرب جنازة على لإطلاق.