جريئة وملفتة.. 20صورة لـ نسرين طافش فى عيد ميلادها

يصادف اليوم ١٥ فبراير عيد ميلاد الفنانة نسرين طافش ،والتي اثارت الجدل بعد آخر جلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة جريئة ومثيرة ونجاحها فى مسلسل ختم النمر.





تتمتع نسرين طافش بذوق رفيع واستايل خاص فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، فهى تعتمد على قطع الملابس التى تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.





