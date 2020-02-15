جريئة وملفتة.. 20صورة لـ نسرين طافش فى عيد ميلادها

يصادف اليوم ١٥ فبراير عيد ميلاد الفنانة نسرين طافش ،والتي اثارت الجدل بعد آخر جلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة جريئة ومثيرة ونجاحها فى مسلسل ختم النمر.
تتمتع نسرين طافش بذوق رفيع واستايل خاص فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، فهى تعتمد على قطع الملابس التى تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.
وتحرص دوما نسرين طافش على التنوع بين الموديلات المختلفة، وتقوم أيضا بتنسيق الأحذية الأنيقة والحقائب الراقية التى تزيد من فخامة إطلالتها.
كما تحرص الفنانة نسرين طافش على عدم المبالغة فى استخدام مساحيق التجميل وتعتمد على جمالها الطبيعى ما يجعلها محط انظار الجميع.
ونعرض فيما يلى مجموعة من الصور التى ظهرت فيها الفنانة نسرين طافش بإطلالات مثيرة.