مصر تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا لشخص أجنبي.. وحفتر يؤكد اقتراب موعد تحرير العاصمة طرابلس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تنفي تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بفيروس كورونا

حفتر: لا وقف للنار إلا بتحرير طرابلس وطرد المرتزقة

الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

ميركل: السودان يواجه تحديات هائلة ونقف إلى جانبه

ارتفاع وفيات "كورونا" في الصين إلى 1523 والإصابات المؤكدة تجاوزت 66 ألفا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي يحمل الجنسية الصينية، مشيرةً إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية.





وذكرت "الوطن" أن الحكومة المصرية نفت أنباء عن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس "كورونا" في الصين، بعد انتشار العديد من الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن حركة الملاحة ارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة في الاتجاهين، مقارنة بـ1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.









على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت "الأنباء" مع تصريحات القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بأنه " لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس وبلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة"، مضيفا أن الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار وسلام لا يمكن أن يأتي إلا بعد القضاء على المليشيات المسلحة وطرد المرتزقة.





وأضاف حفتر أن "الجيش أصبح على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها ولن يتراجع حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن، حتى ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم"، مؤكدّا أنّه "لا سلم إلا بنزع سلاح عصابات المليشيات ومغادرة المرتزقة"، مضيفا "هذا هو السلام الذي نمد له أيدينا ونعلن معه وقفا دائما لإطلاق النار".





وقالت "الجريدة" إن المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أعلنت أنها تفكر في أن تغلق "الأسبوع المقبل" مركزا لعبور المهاجرين في طرابلس تحول إلى "هدف" في "أسوأ بلد في العالم" لطالبي اللجوء.









وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت، مساء أمس، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.





وقالت "القبس" إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت عن دعمها للسودان مشيرة إلى أن الخرطوم تواجه تحديات هائلة، ومؤكدة أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية هناك تعتبر مهمة شاقة.





ونقلت "الوطن" عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله إنه يجب على الحكومة الألمانية مواصلة دعمها القوي للسودان الذي عزز بدعم شعبه ومؤازرة الأصدقاء والشركاء لرسم قصة نجاح في محيط يعج بالتحديات.





وقالت "الأنباء" إن رئيس تونس، قيس سعيد، استقبل رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ واتفقا على إرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية إلى اليوم السبت.



