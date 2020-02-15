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أخبار العالم

واشنطن تجلي مواطنيها من السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

السبت 15/فبراير/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
قررت وزارة الخارجية الأمريكية إجلاء بعض المواطنين وأسرهم من على متن السفينة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، التي تأكدت إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد.

وقال مسؤول في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة -بحسب وسائل إعلام أمريكية-.

وأوضح مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية بالمراكز، هنري والكي، أن من سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير.

ووضُعت السفينة دايموند برنسيس، التي تحمل على متنها نحو 3500 شخص، والمملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ بالفيروس، فيما تأكد إصابة نحو 218 شخصا من الركاب.

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