سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 15-2-2020

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم السبت، وفقا لما أعلنه البنك المركزي الماضي، منذ الخميس الماضي ليسجل 15.644 جنيها للشراء و 15.744 جنيها للبيع.

وتراجعت أسعار صرف الدولار منذ الخميس الماضي بمعدل قرشين اثنين مقارنة بما كان عليه في الأربعاء السابق له ليسجل حينها 15.3669 جنيها للشراء و 15.769 جنيها للبيع.

ومنذ أول الأسبوع الماضي هوي الدولار بمعدلات وصلت لـ6 قروش مجتمعة، ليصل سعر صرفه لـ 15.7019 جنيها للشراء و 15.8019 جنيها للبيع، ليهبط إلي 15.644 جنيها للشراء و 15.744 جنيها للبيع حتى اليوم.