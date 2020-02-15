AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 15-2-2020

السبت 15/فبراير/2020 - 09:33 ص
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيى

استقر سعر  صرف الدولار في تعاملات أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم السبت، وفقا لما أعلنه البنك المركزي  الماضي، منذ الخميس الماضي ليسجل 15.644 جنيها للشراء و 15.744 جنيها للبيع.

وتراجعت أسعار صرف الدولار منذ الخميس الماضي بمعدل قرشين اثنين مقارنة بما كان عليه في الأربعاء السابق له ليسجل حينها 15.3669 جنيها للشراء و 15.769 جنيها  للبيع.

ومنذ أول الأسبوع الماضي هوي الدولار بمعدلات وصلت لـ6 قروش مجتمعة، ليصل سعر صرفه لـ 15.7019 جنيها للشراء و 15.8019 جنيها للبيع، ليهبط إلي 15.644 جنيها للشراء و 15.744 جنيها للبيع حتى اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبوط جديد لـ الدولار منذ أسبوع

الأخضر لا يزال يترنح.. تعرف على سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم

ارتفاع سعر الدولار قرشين بنهاية تعاملات اليوم

3 قروش تراجعًا فى سعر الدولار خلال اسبوع

8 قروش.. نزيف جديد للدولار طوال أسبوع

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 15-2-2020

ترشيحاتنا

عروض محلية .. مدرب وادي دجلة المقال يؤجل سفره إلى اليونان

استدرجني واغتصبني.. إحدى ضحايا طارق رمضان حفيد البنا تكشف تفاصيل صادمة عن جرائمه

بعد تصريحات كشمير.. الهند ترد على بجاحة أردوغان: لا تتدخل في شئوننا

اليوم.. أول أيام عمل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

لليوم الثاني.. انخفاض أعداد المصابين وتزايد الوفيات بـ فيروس كورونا بالصين

تألق كهربا وثلاثية جديدة.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمصري في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين