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رياضة

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

السبت 15/فبراير/2020 - 09:30 ص
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
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القسم الرياضي
يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على منافسه نورويتش سيتي، اليوم السبت،على ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج " . 

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول ونورويتش سيتي  في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق رؤوف خليف.

 ليفربول ضد نوريتش سيتي:

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لمواصلة سلسلة الانتصارات وحسم لقب الدورى الغائب عن خزينة الريدز منذ اللقب الاخير موسم 1989-1990 .

على الجانب الآخر يطمح فريق نورويتش سيتي الذي يقدم نتائج كارثية هذا الموسم، في إيقاف سلسلة انتصارات الريدز، بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

ترتيب ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي:

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، و55 نقطة على نورويتش سيتي صاحب المركز الـ20 والأخير.
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