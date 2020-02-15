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اقتصاد

أسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 15-2-2020

السبت 15/فبراير/2020 - 10:23 ص
الدولار
الدولار
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محمد يحيى

استقرت أسعار صرف الدولار بالبنوك في تعاملات اليوم، السبت 15-2-2020، منذ الخميس الماضي، ليصل أدني قيمة للدولار ببنوك "الإسكندرية، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، عودة، الكويت الوطني، التجاري الدولي" لنحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدولار ببنوك "التعمير والإسكان، تنمية الصادرات، اتش اس بي سي، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول" لنحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "المصري الخليجي، مصر، الأهلي، البركة، قناة السويس، الأهلي اليوناني" نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدولار ببنوك "مصر إيران للتنمية، المصرف العربي الدولي"، نحو 15.66 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدولار ببنك بلوم نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، أما بنكي الاستثمار العربي وسايب فوصل سعر صرف الدولار لـ 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.


وسجل أعلى سعر للدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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