أسود وأحمر.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال بجلسة تصوير جديدة

فرنجية بإطلالة أنيقة باللون الأحمر والأسود، وعلقت على الصور قائلة: "أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت

على وضع لمسات المكياج التي تبرز جمال ملامحها مع الاعتماد على أحمر شفاه باللون الأحمر الصريح، وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها.