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مرأة

أسود وأحمر.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال بجلسة تصوير جديدة

السبت 15/فبراير/2020 - 10:29 ص
لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه
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رضوى حسام
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورا جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة أنيقة باللون الأحمر والأسود، وعلقت على الصور قائلة: "أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة".

وظهرت لاميتا في الصور وهي مرتدية توب باللون الأحمر يكشف عن الذراعين والصدر، ونسقته مع جيبة قصيرة باللون الأسود، كما أضافت ارتداء حذاء كعب باللون الأحمر لتكتمل الإطلالة الأنيقة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لاميتا على وضع لمسات المكياج التي تبرز جمال ملامحها مع الاعتماد على أحمر شفاه باللون الأحمر الصريح، وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

كانت لاميتا فرنجية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

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