جمال شعبان يكشف أعراضا غير متوقعة تشير إلى الإصابة بالأزمة القلبية

انتشر في الفترة الأخيرة شيوع الإصابة بالأزمات القلبية، ولم يعد السن معيار أوأساس لاحتمالية الإصابة بـ الأزمة القلبية، لذا نشر عميد معهد القلب السابق جمال شعبان ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأعراض المبكرة التحذيرية غير النمطية التي تنذر بالأزمة القلبية.





حيث نفى جمال شعبان الصورة المصدرة عن الأزمات في الأفلام السينمائية والوجدان المصري، بأن تأتي الأزمة على هيئة وجع مثل سكاكين تقطع في منتصف الصدر وينتهي الأمر بالسقوط علي الأرض.





وأكد جمال شعبان أنه هناك أعراض طفيفة تدريجية، وتشمل:

- ضغط أو ثقل في الصدر

- حموضة أو حرقان زي ارتجاع العصارة الحمضية إلى المريء أو وجع في أعلي البطن.

- وجع في الزُّور وجع في الكتف الشمال وجع في الفم السفلي وجع في الظهر.

- غثيان و رغبة في القيء.

- نهجان غير معتاد مع مجهودات عادية.

- عرق غزير ومتكرر دون مبرر.





وأكد أن كل هذه الأعراض تقتضي السرعة والتحرك العاجل لإنقاذ القلب لأن كل ثانية قد تؤدي إلى تلف عضلة القلب وقد تودي بحياة المصاب، لأن عمل القسطرة التداخلية والدعامة الدوائية قد يعيد الأمور إلى نصابها وينقذ حياة الشخص.



