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تعليم

الجامعات المصرية تنظم ندوات للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

السبت 15/فبراير/2020 - 12:06 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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نهلة الشربيني
تلقى الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام لمجلس المستشفيات الجامعية عن جهود الجامعات المصرية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وشرح أعراضه وطرق الوقاية منه.


وأشار التقرير، إلى أن وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بجامعة سوهاج بالتعاون مع كلية الطب البشري، نظمت ندوة متخصصة بعنوان "فيروس كورونا أعراضه وطرق الوقاية منه"، وذلك بمقر قاعة السيمنار بكلية العلوم، بحضور لفيف من العمداء و رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.


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وأوضح التقرير أن الندوة تناولت إجراءات السلامة الصحية الواجب إتباعها، وتوضيح أهمية ممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من جميع الأمراض، والمطالبة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن تجنب الإصابة وطرق التعامل فى حالة حدوث إصابة وكيفية رفع المناعة للحد من الإصابة، والتوصية بضرورة نشر تلك التعليمات في أماكن التجمعات البشرية كالمدارس والجامعات والنوادي.


وأضاف التقرير أن كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، نظمت  ندوة حول فيروس كورونا، تحت عنوان "فيروس كورونا المستجد.. التحديات والحلول" بقاعة السيمنار بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واستعرضت الندوة، تاريخ ونشأة الفيروس، وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه، وأهمية الحرص بتجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وكذلك الاتصال مع الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسي، وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الاتصال بالحيوانات والأماكن غير النظيفة.


وتضمن التقرير أيضًا تنظيم كلية الطب جامعة الفيوم برعاية  د. أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، ندوة تحت بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا المستجد"، والتي طالبت ضرورة الاهتمام بدراسة فيروس كورونا المنتشر في الصين، وتناولت طرق العدوى بالفيروس وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه، بجانب دعوة الطلاب إلى المشاركة في حملة التوعية الخاصة بالوقاية من الفيروس والتي ستنظمها كلية الطب خلال الأسبوع البيئي، بدءًا من الأحد الموافق 16 فبراير المقبل، والتي سيقوم خلالها طلاب كلية الطب بتوعية طلاب الجامعة بمختلف الكليات.


وأشار التقرير إلى أن لجنة إدارة الأزمات بجامعة الزقازيق، نظمت ندوة في الإسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، للتوعية بطرق الوقاية والعلاج من فيروس كورونا، وتم توجيه الدعوة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب، بضرورة المشاركة والحضور في مثل هذه الندوات والفعاليات.


كما ذكر التقرير تنظيم كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ندوة توعوية بعنوان "وباء فيروس الكورونا بين الحقيقة والمبالغة"، بمدرج رجب فهمي بالكلية، برعاية د. محمد الخشت رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب، حيث أطلقت الجامعة حملة للتوعية بأعراض الفيروس الجديد وطرق الوقاية منه، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتعريف بالأماكن الواجب أن تتوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، للعلاج سريعًا من الفيروس ولمنع انتشار الفيروس.

وأضاف التقرير أن الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان، نظمت محاضرة لطلبة وطالبات المدن الجامعية للتوعية للوقاية من مرض الكورونا وعمل الاحتياطات اللازمة، برعاية د. ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف د. محمد عمر مدير عام الإدارة الطبية، حيث تناولت الندوة التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه، كما تم توزيع الكمامات والمطهرات ووسائل مكافحة العدوى مع نشر البوسترات التي توضح تفاصيل المرض على أغلب أماكن الجامعة والوحدات الطبية.

ونوه التقرير إلى أن كلية البنات بجامعة عين شمس نظمت ندوة توعية عن فيروس كورونا، برعاية رقية شلبي عميدة الكلية، وذلك بالمركز الطبى بالكلية؛ بهدف التثقيف وتوعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والتوعية بكيفية تجنب الإصابة وطرق التعامل فى حالة حدوث إصابة وطرق رفع المناعة للحد من الإصابة.

وأكدت التقرير أن المستشفى الجامعي لجامعة قناة السويس نظمت ندوة تثقيفية حول فيروس الكورونا، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفى الجامعي، برعاية د. ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وشملت الندوة التعريف بالفيروس ودور الطب الوقائي في رصد المرض والأعراض الإكلينيكية للمرض وإجراءات مكافحة العدوى وخطة العلاج.

وأضاف التقرير أن كلية الطب البيطري جامعة المنوفية نظمت ندوة تثقيفية وتوعوية، بعنوان "فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه" بحضور د.عبدالرحمن الباجوري عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتناولت الندوة الحديث عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان والعكس، وأسباب وطرق إنتقال الفيروس وكيفية القضاء على المرض من العائل الأساسي.

وأشار التقرير إلى تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب برئاسة د. سحر هزاع وبالتعاون مع مستشفيات جامعة طنطا، ندوة علمية بقاعة المؤتمرات بكلية طب طنطا، حيث تطرقت الندوة إلى عرض أهم الإجراءات الوقائية والعلاجية للأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد.
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