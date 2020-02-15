الجامعات المصرية تنظم ندوات للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

وأضاف التقرير أن كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، نظمت ندوة حول فيروس كورونا، تحت عنوان "فيروس كورونا المستجد.. التحديات والحلول" بقاعة السيمنار بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واستعرضت الندوة، تاريخ ونشأة الفيروس، وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه، وأهمية الحرص بتجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وكذلك الاتصال مع الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسي، وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الاتصال بالحيوانات والأماكن غير النظيفة.