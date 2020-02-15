تستهدف 12 قرية.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لـ «حياة كريمة» في المناطق المستهدفة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذى لمبادرة "حياة كريمة"؛ لتطوير القرى الأكثر احتياجا التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون ووزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وتستهدف 12 قرية بمراكز أبوتشت، ودشنا، وفرشوط.





كان ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبى، سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلى، السكرتير العام المساعد، وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بتنفيذ المبادرة.





وناقش "الداودي"، أعمال تنفيذ المبادرة والاحتياجات المطلوبة بحضور فريق وحدة متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة ومسئولي الجهات المعنية والشريكة في التنفيذ.





وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات الخدمية، مشددًا على سرعة استكمال المشروعات الجارية بالقرى المستهدفة وفق جداولها الزمنية المحددة.





وأكد متابعته اليومية لنسب تنفيذ تلك المشروعات، كما وجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وأشار المحافظ إلى حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وهى أولى اهتمامات الدولة والمحافظة خلال الفترة الحالية.





وأوضح محافظ قنا، بأن الهدف من المبادرة هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لها.



