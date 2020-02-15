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توك شو

هربت أسلحة لهؤلاء.. أمريكا تفضح إيران وتلقنها الضربة القاضية

السبت 15/فبراير/2020 - 12:39 م
ترامب وروحانى
ترامب وروحانى
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريرا عن أنشطة ايران التخريبية فى بحر العرب .

ووفقا للتقرير فإن بحر العرب هو ساحة لأنشطة إيران التخريبية فى الإقليم حيث يعد ممرا استغلته طهران لدعم وكلائها الحوثيين فى اليمن.

وفى سياق متصل قامت البحرية الأمريكية صادرت أسلحة إيرانية مرة أخرى فى بحر العرب. 

وأشار الجيش الأمريكى، إلى أن الأسلحة المضبوطة تشمل أكثر من 358 صاروخا من طراز دهلاوية معظمها صواريخ مضادة للدبابات  بالإضافة لثلاث صواريخ أرض جو، بنطاقات التصوير الحراري فضلا عن الذخائر وقطع الغيار .

محاولات إيران لتهريب أسلحة بممرات لوكلائها الحوثيين فى اليمن ليست المرة الأولى التى تحاول فيها الأخيرة هذا الأمر ففى نوفمبر الماضى ضبطت المدمرة الأمريكية مكونات لصواريخ متطورة بإيران فى قارب اعترضته فى بحر العرب، بينما صادر تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى عدة مناسبات أسلحة إيرانية كانت متوجهة للحوثيين .

وزير الخارجية الأمريكى ، قال إن ضبط هذه الأسلحة يقدم دليلأ إضافيا على رعاية طهران للإرهاب وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن مطالبا المجتمع الدولى بحظر تنقل السلاح الإيرانى الذى يثير الفوضى فى العالم .

ومن جهتها أكدت الحكومة اليمنية، على ما وصفته بالدور الخبيث لإيران فى تزكية الصراع اليمنى عبر  تهريب الأسلحة للميليشيات الانقلابية وهو الأمر الذى عرقل تنفيذ اتفاق السويد لحل الأزمة اليمنية .
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