وزير التعليم العالي يفتتح 11 غرفة عمليات بنظام الكبسولة بمستشفى عين شمس التخصصي.. 20 فبراير

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس القادم، 11 غرفة عمليات جديدة بمستشفى عين شمس التخصصي تعمل بنظام الكبسولة.
وتبلغ تكلفة تجهيز هذه الغرف، 75 مليون جنيه مهداة من البنك الأهلي المصري، بالاشتراك ومستشفيات جامعة عين شمس.
ومن المقرر أن يشهد الافتتاح مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.
كما سيشهد الافتتاح كل من هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأ.د. أشرف عمر، عميد كلية الطب بـ جامعة عين شمس، وأ.د. علي الأنور، مدير المستشفى التخصصي، ولفيف من رؤساء الأقسام والأطباء والمهتمين بالشأن الطبي.