وزير التعليم العالي يفتتح 11 غرفة عمليات بنظام الكبسولة بمستشفى عين شمس التخصصي.. 20 فبراير

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس القادم، 11 غرفة عمليات جديدة بمستشفى عين شمس التخصصي تعمل بنظام الكبسولة.









وتبلغ تكلفة تجهيز هذه الغرف، 75 مليون جنيه مهداة من البنك الأهلي المصري، بالاشتراك ومستشفيات جامعة عين شمس.





ومن المقرر أن يشهد الافتتاح مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.







