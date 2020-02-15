الأهلي والمصري.. أبرز الأرقام التي حققها الأهلي من المواجهة 118 مع الفريق البورسعيدي

واصل فريق الأهلي نتائجه الرائعة على الصعيد المحلى، بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وأسقط فريق المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس،الجمعة، بإستاد المكس في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلى، التونسى على معلول في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء ثم أضاف أجاي الهدف الثانى في الدقيقة 82، واختتم كهربا الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك الفوز رفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة متربعًا على صدارة ترتيب الدورى، فيما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة فى المركز العاشر .

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز الأرقام التى نجح الأهلى فى تحقيقها من مباراته بالأمس أمام المصرى البورسعيدى على النحو التالى:-





نجاح الأهلى فى تحقيق الفوز الخامس على التوالى أمام المصرى

حقق فريق الأهلى رقما قياسيا جديدا من مباراة الأمس أمام فريق المصرى البورسعيدى، ففوز الأهلى بثلاثية يعتبر الفوز الخامس على التوالى أمام فريق المصرى البورسعيدى.

مواجهة الفريقين بالأمس كانت رقم 118 فى تاريخ مواجهتهم معًا، حقق الأهلى الفوز في 64 مباراة بالإضافة لمباراة أمس، وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما خسر الأهلي في 19 مباراة .

مبارتين فقط تفصل الأهلي عن تحقيق الرقم القياسى للفوز المتتالى

فوز الأهلى بالأمس على فريق المصرى، يعتبر الفوز الخامس عشر على التوالى بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى هذا الموسم، ولكن الرقم القياسى للفوز المتتالى حتى الآن مسجل فى عهد البرتغالى مانويل جوزيه ب17 فوز متتالى فى موسم 2004/2005 .

ويفصل الأهلي عن تحقيق الرقم القياسى المسجل باسم جوزيه مبارتين فقط، وبالتالى ينتظر الأهلى فى هذا الموسم تحطيم الرقم القياسي لجوزيه وتحقيق أرقام قياسية جديدًا تضاف فى تاريخ النادى الأهلى ومسابقة الدورى المصرى.

توسيع الفارق مع أقرب منافسيه ل13 نقطة

وسع الأهلى الفارق بين أقرب منافسيه بعد فوزه بالأمس على فريق المصرى إلى 13 نقطة من 15 مباراة فقط خاضها الأحمر حتى الآن.

ويعتبر فريق المقاولون العرب هو أقرب منافس الأهلى برصيد 32 نقطة من 17 مباراة، يليه فريق الزمالك فى المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.