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أخبار البلد

طائرة مصر للطيران الأولى طراز A320 Neo تقلع من فرنسا في طريقها للقاهرة.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 01:43 م
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران A320neo
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نورهان خفاجي

أقلعت طائرة مصر للطيران A320 Neo، الأولى من هذا الطراز، اليوم، السبت، من مصنع تولوز بفرنسا في طريقها إلى مطار القاهرة، لتصل خلال ساعات من الآن، لتنضم  لأسطول الشركة الوطنية، ضمن الصفقة التي تعاقدت عليها في عام 2017، خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران مع شركة إيرباص العالمية، ضمن صفقة 45 طائرة جديدة لأسطولها الجوي.


وتصل أول طائرة جديدة لمصر للطيران من طراز إيرباص A320neo، بعد انتهاء جميع إجراءات تسليمها بمصنع "إيرباص" بفرنسا إلى الشركة الوطنية، لتكون الأولى ضمن 8 طائرات من نفس الطراز سوف تصل تباعا خلال هذا العام 2020 للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية.


ومن المقرر أن يجري مطار القاهرة الدولي استعدادات خاصة، لاستقبال الطائرة الجديدة لمصر للطيران، وفقا للبروتوكول المعهود عند وصول طائرة جديدة ذات طراز جديد إلى المطار، حيث يتم تجهيز سيارات الإطفاء التي تقوم برش المياه على جسد الطائرة فور هبوطها أرض المطار، ومن المنتظر أن يكون في استقبال الطائرة قيادات الشركة الوطنية مصر للطيران.


تجدر الإشارة إلى أن الشركة العالمية "إيرباص"، أجرت أواخر يناير المنقضي وأول فبراير الجاري، الرحلات التجريبية للطائرة الجديدة A320neo في مدينة تولوز، وذلك قبل أن يتسلمها وفد مصر للطيران الذي يضم مهندسين وفنيين وعدد من قيادات الشركة ومسئولي المبيعات والدعاية داخل مصنع فرنسا.


وطائرة مصر للطيران الجديدة طراز A320neo، تتميز بسعة مقعدية تتراوح بين 150 إلى 180 ‪ راكبا، ومزودة بمحركات الجيل الأخير، وجنيحات الجناح الطرفية، توفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنه سوف يقلل من تكاليف الصيانة


وهذه الصفقة كانت مصر للطيران قد تعاقدت عليها لضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبي للطيران في عام 2017، وذلك بنظام الإيجار التشغيلي، وتم إجراء تعديل على الصفقة خلال معرض دبي الأخير الذي عقد أواخر 2019، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طراز A320neo، إلى A321neo، ومقرر انضمامها أيضا قريبًا إلى أسطول مصر للطيران.

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