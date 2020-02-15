اقتصادية قناة السويس: شحن 4900 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة PARSA التى ترفع علم تركيا و يبلغ طولها 115 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 4900 طن صودا كاوية من الميناء .

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن وموجود على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة .