افتتاح مقر جامعة مستقلة حلم طلاب مرسى مطروح

على الرغم من انفصال جامعة مطروح عن جامعة الإسكندرية، وإعلان جامعة مطروح جامعة مستقلة منذ أكثر من عام ونصف في سبتمبر 2018 إلا أن عدم وجود مقر لمجمع الكليات يؤرق طلاب المحافظة.





فمنذ ما يقرب من 12 عاما تم تخصيص قطعة أرض لتكون مقرا للجامعة بالكيلو 9 بمدينة مرسي مطروح، إلا أن الأعمال بها تسير ببطء شديد وتتوقف أحيانا، أما لعدم وجود اعتمادات مالية أو لخلاف مع الشركة المنفذة.





ومنذ 6 أشهر عاد العمل مرة أخرى، بمقر الجامعة ويأمل الأهالي إنجاز هذه الأعمال لتدخل الخدمة قبل دخول للعام الدراسي الجديد.





وأكدت إيمان عبد النبي طالبة انها تتمني سرعة إنجاز الأعمال بالجامعة لتنتهي العام الحالي، ليتحقق حلم جميع الطلاب بوجود مقر للكليات بدلا من التشتت في أماكن مختلفة.





وأضافت أن الطلاب موزعين في كليات بمناطق مختلفة فهناك كليات الطب البيطري والزراعة الصحراوية تبعد عن مدينة مرسي مطروح لما يقرب من 85 كيلو.





ويقول محمود علي من أهالي مطروح، أن القرار بانفصال جامعة مطروح كان بمثابة الحلم الذى ظل يراود أبناء مطروح، ليصبح حقيقة بعد أكثر من 27 عامًا من إنشاء أول كلية بمطروح وهى كلية التربية.





وأضاف بعد أن تحقق هذا الحلم نأمل في تحقيق حلم جديد في إنهاء مقر ومجمع الكليات بالكيلو 9 لتبدء مرحلة جديدة بإضافة عدد من الكليات خاصة الطب والصيدلة والهندسة.





وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح أن جامعة مطروح تضم 10 كليات، هي "التربية والزراعة والطب البيطري والتمريض والسياحة والفنادق ورياض الأطفال والتربية الرياضية والبترول والتعدين والتربية النوعية والآثار"، بالإضافة إلى كليتين جديدتين هما: كلية علوم البترول والتعدين، وكلية التربية النوعية.





واضاف أنه مخطط افتتاح 5 كليات جديدة مختلفة تخدم المجتمع مثل كلية إدارة وريادة الأعمال، وتؤهل الطالب أن يفكر في حياته المهنية منذ أول يوم في دراسته بالكلية، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ستوجد في الخريطة المستقبلية بجامعة مطروح.





وأوضح رئيس الجامعة، ان العمل يتم حاليا في منشآت الجامعة حيث يتم الانتهاء من المبنى الإداري، ومبان المعامل والورش والمدرجات، ومساحة المبنى الواحد ما يقرب من 6000 م2.





بالإضافة إلى ساحة المواقف الخارجية بعد الانتهاء من البنية التحتية لها، والأعمال الخاصة بصب الأساسات وتجهيز أماكن الطلمبات في الخزانات الرئيسية، والتي تمد مباني الجامعة باحتياجاتها من المياه، بالإضافة لأعمال الألوميتال والباركيه والرخام، والتجليد.





وأشار إلى أن جامعة نواة لتخريج الكوادر المتميزة من أبناء المحافظة لخدمة المجتمع المحلي والنهوض به.





وأشار رئيس الجامعة إلى توفير ١٢ أتوبيسا "تحيا مصر" من مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، لنقل الطلاب يوميًا من مطروح إلى فوكة والقصر ذهابا وإيابا، تيسيرًا على طلاب الجامعة، مؤكدا توافر أفراد أمن بالجامعة على مدار ٢٤ ساعة، لتوفير الأمن والأمان للطالب.





رئيس جامعة مطروح يتابع سير العملية التعليمية مع بدء الفصل الدراسي الثاني