الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى يدعمون صغار المزارعين فى الأقصر..صور

تفقد الدكتور سعد موسى المشرف على قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم السبت، وبرفقة مانجيستاب هايلى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى (التغيرات المناخية) المنفذة بقرية البغدادى مركز البياضية محافظة الأقصر .





وتم افتتاح أعمال تطوير وحدة البغدادى البيطرية والتى تعد أحد الوحدات التى طورها المشروع ضمن ثلاثون وحدة بيطرية موزعة فى محافظات صعيد مصر.





وأكد موسى أن تطوير الوحدات البيطرية فى صعيد مصر يأتى ضمن جهود الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية وتعظيم العائد لدى صغار المربين .





وفى سياق متصل قام الوفد المرافق بتفقد مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة التى ينفذها مشروع التغيرات المناخية التابع للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ، حيث تأتى هذه المبادرة ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح .





واستمع الوفد المرافق لمجموعة من المزارعين المشاركين فى المبادرة والمردود الإيجابى لتنفيذ التوصيات الفنية التى يقدمها معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية .





وأشار مجموعة من المزارعين المشاركين فى مبادرة توحيد الحيازات الموسم السابق إلى أن إنتاجية القمح زادت بنسبة تتراوح بين 20-30 % مع تخفيض فى مدخلات الانتاج من أسمدة ومياه رى





وأكد دكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة أن مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة تنفذ سنويًا ما لا يقل عن الف فدان من الحقول الإرشادية المجمعة ضمن مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة والحملة القومية للقمح وذلك خلال الأعوام الستة الماضية، ومن ضمن الأنشطة التى زارها نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وحدة تجفيف الطماطم لإنتاج طماطم مجففة شمسيًا لتصديرها للأسواق الأوروبية .





وأوضح المهندس عثمان الشيخ مدير المشروع أن المشروع نفذ سبعة مناشر لتجفيف الطماطم فى صعيد مصر ، حيث تمتاز محافظات الصعيد بوجود ميزة نسبية فى إنتاج الطماطم المجففة شمسيًا فى فصل الشتاء .





وقام الوفد بزيارة مجموعة من المساقى الفرعية المطورة والتى تعمل بالطاقة الشمسية والتى نفذت بالتعاون مع مديرية الرى بالمحافظة بهدف توفير مياه الرى .





كما شهد الوفد المرافق عملية توزيع للماعز والبط ضمن برنامج الاقراض العينى الدوار الذى ينفذ مع الجمعيات الأهلية واستمع سيادته إلى السيدات المشاركات فى برنامج الإقراض .