لأصحاب هواتف الأندرويد.. ميزة جديدة تمكنك من صنع إيموجي خاص بكم

واحدة من أفضل التطورات الحديثة على هواتف Android، هي الخاصية الجديدة التي تتيح للمستخدمين مزج اثنين من الرموز التعبيرية سويًا ليصبح رمزا تعبيريا واحدا من صنعهم لإرسالها إلى أصدقائك وحتى تتمكن من التعبير عن نفسك بعدة طرق جديدة، على سبيل المثال تقوم بتركيب إيموجي الشبح على إيموجي الإنسان الآلي وغيرها.





وتتاح تلك الميزة الجديدة من خلال تنشيط Emoji Kitchen ، لذا نتيح لك كيفية عمل رمز تعبيري مخصص على هاتف Android، بحسب ما نشر موقع " Techradar" التقني.





ويجب أن تحصل على Emoji Kitchen من Google على هاتف Android، والطريقة الوحيدة لتنشيط Emoji Kitchen هي الانضمام إلى البرنامج التجريبي، ويمكنك القيام بذلك عن طريق التوجه إلى صفحة Gboard Beta ، واختيار الانضمام إلى المخطط.





بعد ذلك ، توجه إلى متجر Google Play على هاتفك الذكي، وقم بتنزيل تطبيق Gboard أو تحديثه، إذا كنت قد انضممت إلى نظام الإصدار التجريبي بشكل صحيح ، فسوف يتم منحك خيار التحديث ولن يستغرق هذا وقتًا طويلًا منك، ثم اتجه إلى التطبيق والبدء في مزج الإيموجي ببعضها.





تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، لا تدعم جميع التطبيقات رموز تعبيرية مخصصة كالإنستجرام والرسائل النصية، ولكنها متاحة في تطبيقات الواتس آب وفيسبوك ماسنجر، وجوجل.