بفستان قصير وبوت لامع.. دومينيك حوراني تثير الجدل بإطلالة غريبة

نشرت الفنانة دومينيك حوراني مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت الفنانة دومينيك حوراني بإطلالة غريبة اثارت الجدل، حيث ارتدت فستانًا قصيرا جلدا باللون الذهبي اللامع، وذلك بتفصيلة "كتف وكتف".









وانتعلت دومينيك حوراني بوت طويلا ملفتا بكعب باللون الذهبي الفاتح اللامع متناسقا مع الفستان القصير.









واعتمدت على اللمسات الجمالية الصاخبة، حيث وضعت الايشادو باللون الازرق أعلى العين، ووضعت اللون الكشميري في الشفاه، مع لمسات البلاشر التي تتناسب مع بشرتها.









واعتمدت على تسريحة شعر ذيل الحصان في شعرها الطويل الحريري الذهبي، مما ابرز ملامحها القوية.













كما انها لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات، فاكتفت بارتداء حلق بسيط في الاذن.