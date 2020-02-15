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مرأة

تعاني من النحافة ؟ .. تناول تلك الوجبة لمدة 3 شهور فقط

السبت 15/فبراير/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر كفتة البطاطا من الوصفات التي تزيد الوزن بطريقة صحية وسليمة، وفي هذا السياق كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن وصفة لكفتة البطاطس لمدة 3 شهور.


المقادير :


- بطاطا : ٣ حبات متوسطة الحجم

- دقيق : ملعقة صغيرة

- بقدونس : ٢ ملعقة كبيرة مفروم

- كزبرة خضراء : ٢ ملعقة كبيرة مفرومة

- شبت : ٢ ملعقة كبيرة مفروم

- بصل أخضر : ٢عود مفرومين

- ثوم : ٢ فصوص مهروسين

- كزبرة يابسة : ٢ ملعقة صغيرة

- ملح : رشة صغيرة

- هيل مطحون : نصف ملعقة صغيرة

- كركم : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صفار بيض : حبة كبيرة


طريقة التحضير :


١- في إناء على النار تسلق البطاطا ثم تهرس جيدا

٢- فى اناء عميق ضعي البطاطا به أضيفي لها الماء حتى تتغمر

٣- ضعي الإناء على نار متوسطة دعي البطاطا تطهى لمدة نصف ساعة تقريبا إلى أن تنضج تماما

٤- قشري البطاطا ضعيها في اناء فارغ عميق و أضيفي اليها

الدقيق - الملح - الهيل - الكركم - الفلفل - البقدونس - الكزبرة - الشبت - البصل - الثوم - صفار البيض

٥- يجب أن تهرس البطاطا جيدًا لتصبح ناعمة وتختلط مع بقية المواد وهكذا تكون قد تكونت كفتة البطاطا

٦- خذي مقدار من العجينة ثم قومى بتشكيل العجين على شكل دوائر وضعيهم في طبق واسع

٧- في القلاية ضعي مقدار من الزيت وعلى نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت جيدًا

٨- في هذه الأثناء يتم وضع الدقيق في طبق واسع ثم توضع اقراص الكفتة في الدقيق وتقلب جيدا

٩- ثم توضع الأقراص بالمقلاية إلى ان نحصل على لون ذهبي

١٠- ثم توضع أقراص الكفتة على قطعة من الورق حتى تتخلصي من الزيت الزائد بها وتكون صحيه تماما
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