تعاني من النحافة ؟ .. تناول تلك الوجبة لمدة 3 شهور فقط

تعتبر كفتة البطاطا من الوصفات التي تزيد الوزن بطريقة صحية وسليمة، وفي هذا السياق كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن وصفة لكفتة البطاطس لمدة 3 شهور.
المقادير :
- بطاطا : ٣ حبات متوسطة الحجم
- دقيق : ملعقة صغيرة
- بقدونس : ٢ ملعقة كبيرة مفروم
- كزبرة خضراء : ٢ ملعقة كبيرة مفرومة
- شبت : ٢ ملعقة كبيرة مفروم
- بصل أخضر : ٢عود مفرومين
- ثوم : ٢ فصوص مهروسين
- كزبرة يابسة : ٢ ملعقة صغيرة
- ملح : رشة صغيرة
- هيل مطحون : نصف ملعقة صغيرة
- كركم : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- صفار بيض : حبة كبيرة
طريقة التحضير :
١- في إناء على النار تسلق البطاطا ثم تهرس جيدا
٢- فى اناء عميق ضعي البطاطا به أضيفي لها الماء حتى تتغمر
٣- ضعي الإناء على نار متوسطة دعي البطاطا تطهى لمدة نصف ساعة تقريبا إلى أن تنضج تماما
٤- قشري البطاطا ضعيها في اناء فارغ عميق و أضيفي اليها
الدقيق - الملح - الهيل - الكركم - الفلفل - البقدونس - الكزبرة - الشبت - البصل - الثوم - صفار البيض
٥- يجب أن تهرس البطاطا جيدًا لتصبح ناعمة وتختلط مع بقية المواد وهكذا تكون قد تكونت كفتة البطاطا
٦- خذي مقدار من العجينة ثم قومى بتشكيل العجين على شكل دوائر وضعيهم في طبق واسع
٧- في القلاية ضعي مقدار من الزيت وعلى نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت جيدًا
٨- في هذه الأثناء يتم وضع الدقيق في طبق واسع ثم توضع اقراص الكفتة في الدقيق وتقلب جيدا
٩- ثم توضع الأقراص بالمقلاية إلى ان نحصل على لون ذهبي
١٠- ثم توضع أقراص الكفتة على قطعة من الورق حتى تتخلصي من الزيت الزائد بها وتكون صحيه تماما
المقادير :
- بطاطا : ٣ حبات متوسطة الحجم
- دقيق : ملعقة صغيرة
- بقدونس : ٢ ملعقة كبيرة مفروم
- كزبرة خضراء : ٢ ملعقة كبيرة مفرومة
- شبت : ٢ ملعقة كبيرة مفروم
- بصل أخضر : ٢عود مفرومين
- ثوم : ٢ فصوص مهروسين
- كزبرة يابسة : ٢ ملعقة صغيرة
- ملح : رشة صغيرة
- هيل مطحون : نصف ملعقة صغيرة
- كركم : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- صفار بيض : حبة كبيرة
طريقة التحضير :
١- في إناء على النار تسلق البطاطا ثم تهرس جيدا
٢- فى اناء عميق ضعي البطاطا به أضيفي لها الماء حتى تتغمر
٣- ضعي الإناء على نار متوسطة دعي البطاطا تطهى لمدة نصف ساعة تقريبا إلى أن تنضج تماما
٤- قشري البطاطا ضعيها في اناء فارغ عميق و أضيفي اليها
الدقيق - الملح - الهيل - الكركم - الفلفل - البقدونس - الكزبرة - الشبت - البصل - الثوم - صفار البيض
٥- يجب أن تهرس البطاطا جيدًا لتصبح ناعمة وتختلط مع بقية المواد وهكذا تكون قد تكونت كفتة البطاطا
٦- خذي مقدار من العجينة ثم قومى بتشكيل العجين على شكل دوائر وضعيهم في طبق واسع
٧- في القلاية ضعي مقدار من الزيت وعلى نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت جيدًا
٨- في هذه الأثناء يتم وضع الدقيق في طبق واسع ثم توضع اقراص الكفتة في الدقيق وتقلب جيدا
٩- ثم توضع الأقراص بالمقلاية إلى ان نحصل على لون ذهبي
١٠- ثم توضع أقراص الكفتة على قطعة من الورق حتى تتخلصي من الزيت الزائد بها وتكون صحيه تماما