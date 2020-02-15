تعاني من النحافة ؟ .. تناول تلك الوجبة لمدة 3 شهور فقط

تعتبر كفتة البطاطا من الوصفات التي تزيد الوزن بطريقة صحية وسليمة، وفي هذا السياق كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن وصفة لكفتة البطاطس لمدة 3 شهور.





المقادير :





- بطاطا : ٣ حبات متوسطة الحجم



- دقيق : ملعقة صغيرة



- بقدونس : ٢ ملعقة كبيرة مفروم



- كزبرة خضراء : ٢ ملعقة كبيرة مفرومة



- شبت : ٢ ملعقة كبيرة مفروم



- بصل أخضر : ٢عود مفرومين



- ثوم : ٢ فصوص مهروسين



- كزبرة يابسة : ٢ ملعقة صغيرة



- ملح : رشة صغيرة



- هيل مطحون : نصف ملعقة صغيرة



- كركم : ربع ملعقة صغيرة



- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة



- صفار بيض : حبة كبيرة





طريقة التحضير :





١- في إناء على النار تسلق البطاطا ثم تهرس جيدا



٢- فى اناء عميق ضعي البطاطا به أضيفي لها الماء حتى تتغمر



٣- ضعي الإناء على نار متوسطة دعي البطاطا تطهى لمدة نصف ساعة تقريبا إلى أن تنضج تماما



٤- قشري البطاطا ضعيها في اناء فارغ عميق و أضيفي اليها



الدقيق - الملح - الهيل - الكركم - الفلفل - البقدونس - الكزبرة - الشبت - البصل - الثوم - صفار البيض



٥- يجب أن تهرس البطاطا جيدًا لتصبح ناعمة وتختلط مع بقية المواد وهكذا تكون قد تكونت كفتة البطاطا



٦- خذي مقدار من العجينة ثم قومى بتشكيل العجين على شكل دوائر وضعيهم في طبق واسع



٧- في القلاية ضعي مقدار من الزيت وعلى نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت جيدًا



٨- في هذه الأثناء يتم وضع الدقيق في طبق واسع ثم توضع اقراص الكفتة في الدقيق وتقلب جيدا



٩- ثم توضع الأقراص بالمقلاية إلى ان نحصل على لون ذهبي



١٠- ثم توضع أقراص الكفتة على قطعة من الورق حتى تتخلصي من الزيت الزائد بها وتكون صحيه تماما

