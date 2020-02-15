مدرب الإسماعيلي: مباراة الرجاء المغربي صعبة وأستطيع تعويض عماد حمدي والمحمدي

أكد المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن مباراة الرجاء المغربي غدا صعبة علي الفريقين وأن هذا اللقاء سيكون مختلفا عن مباريات الدوري المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي، التي ستقام مساء غد الأحد، علي ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي في المؤتمر الصحفي: "مباراة الرجاء المغربي صعبة جدا، علي الرغم من أنني توليت تدريب العديد من الأندية العربية، لكن هذا اللقاء سيكون صعبا علي الفريقين".

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته: "أخبرت اللاعبين بضرورة الفصل بين مباريات الدوري الماضية ولقاء الغد، فهزيمتا أسوان والزمالك لن تؤثر علي تركيزنا غدا".





واختتم المدرب تصريحاته: "أستطيع تعويض اللاعبين الغائبين عن مباراة الغد سواء باهر المحمدى أو عماد حمدي أو عبد الرحمن مجدي، فأنا أثق في جميع الفريق ولن يقف النادي الإسماعيلي علي أي لاعب".