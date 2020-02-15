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رياضة

إعلان أسماء طاقم حكام لقاء الذهاب بين الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال

السبت 15/فبراير/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي "الكاف" الحكم الكونغولي، جون جاك نجامبو ندالا، ليدير لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر له يوم 29 فبراير الجاري بمصر.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في أحد فنادق مدينة "6 أكتوبر"، ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب بين الفريقين في 29 فبراير الجاري ثم الإياب 6 مارس المقبل على الترتيب.

وفي ضربة موجعة قبل صدام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، تعرض ثابيلو مورينا جناح صن داونز والمعروف بـ ماكينة أهداف الفريق الجنوب أفريقي لالتواء شديد في القدم، يغيب على أثرها لعدة أشهر وهو ما يؤثر بالسلب على أداء الفريق الهجومي.

وستقام المواجهة في بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 29 فبراير الجاري على أحد ملعبي السلام أو القاهرة، على أن تقام مواجهة العودة في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

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