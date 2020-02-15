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برلمان

«الحرية المصري» يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب للحوار حول قوانين الانتخابات

السبت 15/فبراير/2020 - 06:35 م
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
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ماجدة بدوى
استقبل حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، وفداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب للمناقشة حول قوانين الانتخابات، وذلك بحضور شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي للتنسيقية وأحمد مقلد وعمرو درويش والمهندس أكمل نجاتي من أعضاء التنسيقية.

واستعرض الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، خلال كلمته، رؤية الحزب حول قوانين الانتخابات المقبلة "النواب والشيوخ والمجالس المحلية"، متقدمًا بمقترح حول النظام الانتخابي، فيما تم تسليم وفد التنسيقية مقترح الحزب حول قوانين الانتخابات.

وأشاد حسب الله، بالتواصل والحوار المجتمعي مع الأحزاب والتعرف على رؤيتهم حول قوانين الانتخابات والنظام الأمثل، مما يسهم في إثراء الحياة السياسية وتحقيق مشاركة سياسية قوية وفعالة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، نائب رئيس الحزب، والدكتورة أمينة رشاد، الأمين العام المساعد للمتابعة والتقييم، ورامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية، بالإضافة إلي أعضاء التنسيقية من الحزب ومنهم مؤمن سيد أمين الاتصال السياسي، وماجد طلعت أمين التثقيف، ومحمد مهني، أمين الشباب، والدكتور حنان وجدي أمين اللجنة الاقتصادية، وشريف أنور أمين الحزب بالغربية، ومحمد عبد الباري، أمين الحزب بالمنوفية، وأحمد نصرالله أمين الحزب بالإسماعيلية و نور حتة امين الحزب بالمنيا.
«الحرية المصري» يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب للحوار حول قوانين الانتخابات
«الحرية المصري» يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب للحوار حول قوانين الانتخابات
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