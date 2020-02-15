«الحرية المصري» يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب للحوار حول قوانين الانتخابات

استقبل حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، وفداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب للمناقشة حول قوانين الانتخابات، وذلك بحضور شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي للتنسيقية وأحمد مقلد وعمرو درويش والمهندس أكمل نجاتي من أعضاء التنسيقية.





واستعرض الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، خلال كلمته، رؤية الحزب حول قوانين الانتخابات المقبلة "النواب والشيوخ والمجالس المحلية"، متقدمًا بمقترح حول النظام الانتخابي، فيما تم تسليم وفد التنسيقية مقترح الحزب حول قوانين الانتخابات.





وأشاد حسب الله، بالتواصل والحوار المجتمعي مع الأحزاب والتعرف على رؤيتهم حول قوانين الانتخابات والنظام الأمثل، مما يسهم في إثراء الحياة السياسية وتحقيق مشاركة سياسية قوية وفعالة.



