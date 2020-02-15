تراجع كبير.. أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

من عيار 18 نحو 591 جنيها بعد أن وصل لـ 599.7 جنيه أمس بفارق 7.8 جنيه.

وسجل

سعر الجرام الواحد

من عيار 14 الأدنى فئة 459 جنيها اليوم مقابل 466.45 جنيه أمس، الجمعة، بتراجع بلغ 7.45 جنيه.