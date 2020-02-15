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اقتصاد

تراجع كبير.. أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

السبت 15/فبراير/2020 - 06:31 م
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
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آية الجارحي
انخفضت أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم، السبت، بمتوسط  11 جنيها، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس، الجمعة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا كأعلى قيمة له بمحلات الصاغة اليوم نحو 689 جنيها للجرام بعد أن كان 699.65 جنيه أمس بفارق 10.65 جنيه.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة إلى 786 جنيها مقابل 799.55 جنيه أمس بفارق 13.55 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 591 جنيها بعد أن وصل لـ 599.7 جنيه أمس بفارق 7.8 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة 459 جنيها اليوم مقابل 466.45 جنيه أمس، الجمعة، بتراجع بلغ 7.45 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5512 جنيها، وكيلو الذهب بـ 787.43 جنيه وأوقية الذهب بـ 24.5 ألف جنيه.
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