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وزيرة الصحة تكشف تفاصيل تعامل الوزارة مع أول حالة تحمل فيروس كورونا فى مصر.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:20 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن ما تقوم به الوزارة من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا واجب وطني وهناك ترصد واضح بالطب الوقائي بالوزارة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن هناك سيطرة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية المصرية وهناك إجراءات طبية مشددة للتعامل مع اي حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس.

وتابعت وزيرة الصحة، أنه لم تظهر أي أعراض للفيروس على حامل فيروس كورونا فى مصر، مضيفة أنه تم نقل المصاب الى المستشفى فورا بسيارة إسعاف عالية التعقيم.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه تم فحص الشاب وتم اكتشاف ان الفيروس ايجابي لديه، مضيفا أن هذا الشاب يبلغ من العمر 33 عاما.

وأشارت إلى أن، كل من تعامل مع الحالة المصابة تم فحصه جيدا وتم إخلاء المبنى واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.
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