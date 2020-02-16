قبل وقوع كارثة .. أهالي دشنا يطالبون المحافظ بتجديد كوبري نجع سعيد

طالب أهالي قرية نجع سعيد بإحلال وتجديد كوبرى قرية نجع سعيد بدشنا "شبه مشاية"، والذي يمر فرق ترعة تفصل القرية عن الطريق الرئيسي، وأصبحت حالته متهالكة وتنذر بكارثة، فضلا عن كونه الوحيد الذي يربط القرية بالمنطقة المحيطة.





وناشد الأهالى محافظ قنا ووكيل وزارة الري بقنا، بسرعة إصدار تعليماته بشأن هذا الكوبري الذي يقع في منطقة كثيفة بالسكان وتحيط بها مجموعة مدارس ابتدائي واعدادى و مدرسة دشنا الثانويه الزراعية التى يلتحق بها طلاب من جميع قرى مركز دشنا، ونقطة شرطة ومقابر الموتى.





وأشار عادل محمد إلى أنه تم طرح الموضوع على جميع القيادات التنفيذية السابقة بالمحافظة السابقه ورئاسة مدينة دشنا الحاليه وأعضاء مجلس الشعب الحاليين و وكيل وزارة الرى بقنا وكان الرد إدراجه فى الخطه المتوسطة الأجل من أجل تطوير وتوسيع هذا الكوبري نظرا لتهالكه وعمره الافتراضى المنتهى، لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن.





وطالب محمد، المسئولين وعلى رأسهم محافظ قنا، ونائبه، بالاهتمام بهذا الأمر رحمة بالأهالي الذين يمرون عبر هذا الكوبري، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.





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