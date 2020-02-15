مسلسل Stranger Things يكشف مصير هوبر في موسمه الرابع.. فيديو

ينتظر جمهور مسلسل Stranger Things الموسم الرابع بعد ثلاثة شهور من عرض الموسم الثالث والذى شهد نجاحًا كبيرًا.

وطرحت شبكة نتفليكس البرومو الدعائى للمسلسل تمهيدا لعرضه خلال الايام القليلة المقبلة وكشف الفيديو عن مصير هوبر (ديفيد هاربر) الذي ظهر على قيد الحياة لكنه مسجون حاليًا في روسيا، بعد أن سادت اعتقادات بأنه قد قتل في نهاية الموسم الثالث.

وتدور أحداث المسلسل في مدينة صغيرة حيث يعرف الجميع بعضهم، تبدأ سلسلة غامضة من حوادث اختفاء الأطفال، فتبث القهر والدموع داخل مجتمع المدينة الطيب السلمي، وفي ظل هذا يتلاقى ظلام الوكالات الحكومية الفاسدة مع قوى خارقة حاقدة ليعُمان المدينة، بينما يحاول عدد قليل من السكان المحليين إدراك أن هناك أكثر مما تراه عيونهم يتسبب في كل هذه الأحداث الغامضة.

يشارك في البطولة: كاليب ماكلوجلين، جاتين ماتارازو، ناتاليا داير، ميلي بوبي براون، فين وولفارد، ديفيد هاربر، ومن ﺇﺧﺮاﺝ روس ومات دوفر.

وتجرى الشركة المنتجة حاليًا، تصوير الموسم الخامس من السلسلة منذ أيام، قبل الانتهاء من الموسم الرابع.

كما كشفت الشركة المنتجة عن التوصل لاتفاق مع الأخوان دنفر لإنشاء مجموعة من الأفلام والمسلسلات الجديدة المتعلقة بالسلسلة الشهيرة، على أن تعرض على مدار السنوات القادمة، وهو ما كشفاه على التعليق الذى صاحب التيلر الذى كتب عليه "لم نعد فى هوكينز".

وانضمت مؤخرًا للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.