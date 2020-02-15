الطيار الموقوف يعترف بخطئه في واقعة محمد رمضان .. شاهد

قال الكابتن طيار اشرف ابو اليسر، الموقوف عن عمله بسبب الفيديو الشهير مع الفنان محمد رمضان "لم اطلب اى مليم من محمد رمضان وما ذكره بشان طلبي الحصول على 9 ملايين جنيه عار تماما من الصحة".









وتابع أبو اليسر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "كنت أصغر طالب فى دفعتى وكنت متفوقا خلال دراستى بالكلية الجوية، مشيرا إلى أنه كان يقوم بالتدريس فى الكلية الجوية".









وأكمل: "كثير من المشاهير ورموز المجتمع التقطوا صورا معي داخل كابينة الطائرة لكن لم ينشروها على صفحات التواصل الاجتماعي مثلما فعل محمد رمضان".









ونوه إلى ان سيتقدم غدا بالتماس لإعادة النظر فى العقوبة الموقعة عليه بإيقافه عن الخدمة مدي الحياة".









واشار الطيار الموقوف اشرف ابو اليسر إلى ان ماحدث داخل كابينة الطائرة مع محمد رمضان هو مخالف لقانون الطيران، مضيفا: "أنا بالفعل أخطأت لكنى لم أكن أعلم انه يقوم بتصوير فيديو".