AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطيار الموقوف يعترف بخطئه في واقعة محمد رمضان .. شاهد

السبت 15/فبراير/2020 - 11:10 م
الطيار الموقوف اشرف
الطيار الموقوف اشرف أبو اليسر
Advertisements
حمزة شعيب
قال الكابتن طيار اشرف ابو اليسر، الموقوف عن عمله بسبب الفيديو الشهير مع الفنان محمد رمضان "لم اطلب اى مليم من محمد رمضان وما ذكره بشان طلبي الحصول على 9 ملايين جنيه عار تماما من الصحة".


وتابع أبو اليسر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "كنت أصغر طالب فى دفعتى وكنت متفوقا خلال دراستى بالكلية الجوية، مشيرا إلى أنه كان يقوم بالتدريس فى الكلية الجوية".


وأكمل: "كثير من المشاهير ورموز المجتمع التقطوا صورا معي داخل كابينة الطائرة لكن لم ينشروها على صفحات التواصل الاجتماعي مثلما فعل محمد رمضان".


ونوه إلى ان سيتقدم غدا بالتماس لإعادة النظر فى العقوبة الموقعة عليه بإيقافه عن الخدمة مدي الحياة".


واشار الطيار الموقوف اشرف ابو اليسر إلى ان ماحدث داخل كابينة الطائرة مع محمد رمضان هو مخالف لقانون الطيران، مضيفا: "أنا بالفعل أخطأت لكنى لم أكن أعلم انه يقوم بتصوير فيديو".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسطورة قفل بيوت ناس كتير.. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان والطيار أبو اليسر

أول رد من الطيار المفصول على فيديو محمد رمضان المحذوف.. فيديو

لم أطلب مليما واحدا من الفنان محمد رمضان.. رد الطيار المفصول بعد فيديو محمد رمضان.. فيديو

تصاعد الأزمة بين الطيار الموقوف والفنان محمد رمضان

أحمد موسى يتأثر على الهواء بعد بكاء الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.. شاهد

مساعد الطيار المفصول: بقيت في الشارع بسبب محمد رمضان.. فيديو

ترشيحاتنا

حرام أم حلال .. اِعرف حكم الشرع فيما فعله الأتراك في الحرم المكي

كواليس زيارة الخطيب لمران الأهلي

مرتضى منصور لأحمد موسى: هنكسب السوبر.. والإعلامي: انسى الأهلى حكاية

نشأت الديهي يزف بشرى خير للمصريين نهاية فبراير 2020

هذه الطاعة أفضل عند الله من الصلاة وقراءة القرآن .. تعرف عليها

قرار عاجل من السعودية بشأن أسعار البنزين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية حمراء.. بسمة بـ إطلالة مختلفة في ختام مهرجان أسوان

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة.. صور

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور