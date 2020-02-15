عمر ربيع ياسين: الأهلي يمدد عقد محمد هاني موسمين اضافيبن ويعدل راتبه

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قيام مسئولي النادي الأهلي، بتمديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعديل راتبه.
وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عقد محمد هاني يمتد 3 سنوات إلا أن النادي قام بتمديده موسمين إضافيين بالإضافة إلى قيام مسئولي النادي بتعديل عقد اللاعب من حيث القيمة المالية.
يذكر ان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، حرص على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، لمؤارزة اللاعبين قبل مواجهة الزمالك الخميس المقبل في السوبر المحلي بالإمارات.
وطالب الخطيب الجميع بضرورة بذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية، لتقديم الصورة التي تليق بالأهلي وبكرة القدم المصرية بشكل عام، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي الأهلي وجهازهم الفني على تقديم عرض يليق بهم، ونتيجة تسعد جماهير الأهلي.