عمر ربيع ياسين: الأهلي يمدد عقد محمد هاني موسمين اضافيبن ويعدل راتبه

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قيام مسئولي النادي الأهلي، بتمديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعديل راتبه.





وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عقد محمد هاني يمتد 3 سنوات إلا أن النادي قام بتمديده موسمين إضافيين بالإضافة إلى قيام مسئولي النادي بتعديل عقد اللاعب من حيث القيمة المالية.



