AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمر ربيع ياسين: الأهلي يمدد عقد محمد هاني موسمين اضافيبن ويعدل راتبه

السبت 15/فبراير/2020 - 11:10 م
محمد هاني
محمد هاني
Advertisements
ريهام بكير
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قيام مسئولي النادي الأهلي، بتمديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعديل راتبه.

وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عقد محمد هاني يمتد 3 سنوات إلا أن النادي قام بتمديده موسمين إضافيين بالإضافة إلى قيام مسئولي النادي بتعديل عقد اللاعب من حيث القيمة المالية.

يذكر ان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، حرص على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، لمؤارزة اللاعبين قبل مواجهة الزمالك الخميس المقبل في السوبر المحلي بالإمارات.

وطالب الخطيب الجميع بضرورة بذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية، لتقديم الصورة التي تليق بالأهلي وبكرة القدم المصرية بشكل عام، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي الأهلي وجهازهم الفني على تقديم عرض يليق بهم، ونتيجة تسعد جماهير الأهلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزارو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الإعارة

وليد أزارو يوجه رساله حب لـ جماهير الأهلي

كواليس زيارة الخطيب لمران الأهلي

ترشيحاتنا

صن داونز يكشف حجم إصابة حارسه وموقفه من المشاركة أمام الأهلي

أحمد حسن يفتح النار على منظمي حفل عيد الحب باستاد القاهرة

عباية حمراء.. بسمة بـ إطلالة مختلفة في ختام مهرجان أسوان

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على نورويتش سيتي في الدوري

مرتضى منصور يكشف كيفية إدخال تيشيرتات صور السيسي لقطر | شاهد

تعرف على الأسباب الحقيقية لـ عزل أستاذ حقوق المنوفية من وظيفته

AdvertisementS

اضرب يا بدري.. كيف استقبل جمهور الأهلي رسالة عبدالله جمعة؟

الاهلي يرد بقوة.. متمسكون باستاد القاهرة ونطعن على حكام لقاءي صن داونز ونرفض تأجيل القمة

مفاجأة من أبو ظبي لجماهير القطبين.. من هو معلق مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

نشرة الرياضة | تألق محمد صلاح .. وقرارات نارية للأهلي بشأن القمة وصن داونز .. حقيقة الممر الشرفي للزمالك

إصرار على إقصاء الأحمر| نبيل الحلفاوي يعلق على تعيين جساما حكما للقاء الاهلي وصن داونز

صن داونز يكشف حجم إصابة حارسه وموقفه من المشاركة أمام الأهلي

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على نورويتش سيتي في الدوري

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تنظيم الأهلي ممرا شرفيا للزمالك فى السوبر

فرجاني ساسي يضحى بفرحة التتويج من أجل عشقه القديم.. فيديو

صدمة للأحمر.. بكاري جاساما حكم لمباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

كواليس زيارة الخطيب لمران الأهلي

رسميًا .. ليفربول الفريق الأول في أوروبا المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية حمراء.. بسمة بـ إطلالة مختلفة في ختام مهرجان أسوان

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة.. صور

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور